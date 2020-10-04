BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
DÜNYA

Ermenistan yine sivilleri vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler....

ERMENİ askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tutuklandı! Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Ermenistan yine sivillere saldırdı! İşte o görüntüler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki! Savunmaya devam edeceğiz
Kars'ta PKK/KCK operasyonu! 21 şüpheli adliyede HDP'li isimler de var
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' paylaşımı
Libya Ulusal Hükümet Başkanı Serrac Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi kamerada
Mola yerinde kaçırdığı yolcu otobüsüne yetişmek isterken feci şekilde can verdi
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler isimleri ve rolleri
Nusret Gökçe Mehmet Öz'ü calı yayına aldı! Çok fena dalga konusu oldu
MHP'li Erkan Haberal'ın şoförü Hacı Bayram Veli Camisi'nde güvenlik görevlisine çarptı
Mevlid Kandili tarihi 2020 ne zaman fazileti ve önemi nedir?
El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
DGS tercih sonuçları 2020 ÖSYM açıklanıyor