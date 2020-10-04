Kafası pet şişeye sıkışan köpeğin imdadına jandarma yetişti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Emirdağ’da jandarma ekipleri anlamlı bir kurtarma operasyonuna imza attı. İlçede devriye gezen Emirdağ Jandarma Trafik ekipleri bir köpeğin kafasının pet şişeye sıkıştığını gördü. Ekipler hemen köpeğin yanına giderek pet şişeyi bıçakla dikkatli bir şekilde keserek hayvanın kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma operasyonu ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan, köpeğinin kafasının pet şişeye nasıl sıkıştığı ise belirsizliğini koruyor.

Emirdağ jandarma trafik ekibimiz denetimdeyken kafası pet şişeye sıkışmış bir köpeği görünce hemen yardıma koşarak yardım ediyorlar.Emirdağ jandarmamızı kutluyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tüm canlıların koruyucusudur.bu bize medeniyetimizin yüklediği bir sorumluluk @suleymansoylu pic.twitter.com/2HN0OpQ4PB — Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) October 4, 2020

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından o anların videosunu "Emirdağ jandarma trafik ekibimiz denetimdeyken kafası pet şişeye sıkışmış bir köpeği görünce hemen yardıma koşarak yardım ediyorlar.Emirdağ jandarmamızı kutluyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tüm canlıların koruyucusudur. Bu bize medeniyetimizin yüklediği bir sorumluluk" notuyla paylaştı.