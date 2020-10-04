Cani baba gözaltına alındı! Mersin'de çocuklarına şiddeti canlı yayınladı

Adıyaman'da yaşandı! 3 kadın yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı

Azerbaycan bir kere daha açıkladı! Türkiye, Dağlık Karabağ krizinde yer almıyor

Türkiye'de 8 ayda 69 bin kişi daha milyoner oldu mevduatlar da 458,5 milyar lira arttı