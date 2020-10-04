Cani baba gözaltına alındı! Mersin'de çocuklarına şiddeti canlı yayınladı
MERSİN'den bu kadarına da pes dedirten görüntüler geldi. Halil Y. isimli bir baba 4 çocuğuna şiddet uyguladığı anları sosyal medyada canlı olarak yayınladı. İnfial yaratan görüntü sonrası ekipler harekete geçti ve cani baba gözaltına alındı.
Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı.
Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti. Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.