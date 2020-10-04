Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı

TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan; Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi tarihi dizilere bir güçlü yapım daha eklendi. TRT 1, büyük yapımlarından Selçuklu İmparatorluğu’nu anlatan 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü “Uyanış: Büyük Selçuklu”, pazartesi akşamları TRT 1'de ekranlara geliyor.