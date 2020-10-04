Mersin'de cani baba dehşeti! Sosyal medyada canlı yayın başlatıp çocuklarını dövdü
MERSİN'de bir adam küçük yaştaki 4 çocuğuna ağır küfürler eşliğinde işkence etti. O anları da sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Polis babayı gözaltına aldı. Çocuklar yurda yerleştirildi...
Mersin'de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı. Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.
İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti. Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.