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Gaziantep'te çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir grup çocuk, tehlikeli olmasına rağmen yol ortasındaki refüje serdikleri bezin üzerinde çiğ köfte yoğurdu.

İhlas Haber Ajansı

Yöresel yemeklerinin yanı sıra kebabı ile meşhur Gaziantep'te vatandaşlar, serin ve yeşil buldukları her yerde yörenin lezzetlerini hem hazırlayıp hem de afiyetle yiyor. Yiyecek denilince marifetlerini sergilenmekten kaçınmayan çocuklar da aileleri gibi buldukları her fırsatta yöre lezzetlerini hazırlayıp keyfini sürüyor.

Gaziantep'in Hacıbaba Mahallesi'nden geçen yol üzerindeki refüje bez seren çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen çiğ köfte yoğurdu. Çocuklar, yanlarında getirdiği içecek, domates, salata ve lavaş ekmek ile birlikte hazırladıkları çiğ köfteyi afiyetle yedi.

Çocukların refüjde çiğ köfte yoğurduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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