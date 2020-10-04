Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Hayata geçirdiği ayrıcalıklı projelerle yatırımcılara farklı alternatifler sunan Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde sektöre can suyu olan Emlak Konut GYO’nun başlatmış olduğu ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını, kampanya sonrası devam eden rekor satış başarısını, değişen yaşam alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan sektörde ilk niteliğindeki Multi Evler’i, ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni ve yeni kurulan hizmet şirketleri; Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş ile Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet A.Ş’yi Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısı ile tanıttı.