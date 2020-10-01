Masterchef Duygu Acarsoy Esra Erol'a çıkmış! İlk eşi Orhan Gül ve Merve Gül ifşası

Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve nişanlısının birlikte olduğu kızdan bunu öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, Masterchef'deki itirafları ile gündem olmuştu. İlk eşi Orhan Gül'ün kendisinin en yakın arkadaşı Merve Gül ile aldattığını ve dolandırdığını açıklayan Duygu Acarsoy, meğer 2018 yılında Esra Erol'un programına katılmış.

Duygu Acarsoy, Masterchef'te yakın arkadaşının eşiyle kendisini aldatması sonrasında evlendiğini, dolandırılınca da bir programa çıktığını söylemişti. İşte o programı bulduk.

Duygu Acarsoy eski eş olarak bağlandığı Esra Erol'da programında arkadaşı ve eski eşiyle ilgili bomba ifşalarda bulunmuş.