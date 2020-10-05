Beşiktaş Alpay Çelebi'yi Alanyaspor'a kiraladı

Beşiktaş, genç stoperi Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a gönderdi.

Abone ol

Transfer sezonunun son gününde Beşiktaş, genç yıldızı Alpay Çelebi'yi Alanyaspor'a kiraladı. Alanyaspor, Alpay Çelebi'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.