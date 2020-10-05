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Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan küstah 'Türkiye'yi boykot' çağrısı

SUUDİ ARABİSTAN Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, "Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" görüşünü savundu.

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İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu söylüyor.

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" düşüncesini dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika ve İslamcı gruplara yönelik tutum nedeniyle gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı. Konuyla ilgili Türkiye'deki resmi makamlardan şu zamana kadar net bir açıklama gelmedi. 

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