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Akdeniz Üniversitesi: Başkan Muhittin Böcek'in takibi yoğun ve eksiksiz yapılıyor

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik konumunun devam ettiği, takibinin yoğun ve eksiksiz sürdürüldüğü açıklandı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Böcek'in bilincinin yerine geldiği, uyarılara tepki verdiği ve uyandırma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi kritik konumunu koruyarak devam etmektedir. Sürecin uzaması ile ilgili problemler dahil tüm sorunlar için tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın takibi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir

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