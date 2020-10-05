İstanbul'da ilkokul öğrencisi Çınar Mert EBA'ya ulaşmak için çıktığı çatıdan düşerek öldü

İSTANBUL'da EBA’ya erişim için komşudan rica edilen internet, ailenin yüreklerini yaktı. 8 yaşındaki Çınar Mert, internet hattı için çatıya çıkan babasının peşinden gidince aşağı düşerek hayatını kaybetti. Acılı baba, 'EBA başımızı yedi. Günlerdir EBA ile uğraşıyorduk. Olmadı, çocuğumuzun hayatına mal oldu' sözlerini sarf etti.

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Esenyurt İncirtepe mahallesinde yaşayan Çınar Mert, internet alt yapısında sorun olduğu için uzun süre EBA’ya giremedi. Alt yapı sorunu çözülene kadar babası komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden çatıya çıkan Çınar, ayağının kaymasıyla 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde yaşadıklarını söyleyen baba Önder Mert, alt yapı sorunu olduğu için uzun süredir interneti bağlatmaya çalıştıklarını anlattı. Olayın yaşadığı güne değinen baba Mert, “İnterneti devletin vermeyişinden dolayı, bizim de kendi internetimiz olmayışından dolayı kısa süreliğine komşudan interneti çekmek için çatıya çıktım. Çünkü ‘Alt yapı sorunu olduğu internetin on gün sonra kurulacağını’ söylediler. Oğlum derslerden geri kaldığını söyledi. Çok ısrar etti. Komşu ile konuştum çatıya çıktım, o da arkamdan gelmiş tabii daha sekiz yaşında bir çocuk. Ben uğraşırken o da havalandırma boşluğuna düşüyor” ifadelerini kullandı.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, oğlunun 8 yaşında ve 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan iki çocuk babası Önder Mert devamında şunları söyledi:

“EBA başımızı yedi. Günlerdir EBA ile uğraşıyorduk. Olmadı, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Oğlum gitti. Eylül’ün 9’unda doğum gününü kutladık. Oğlum cep telefonundan iki üç gün girdi ama interneti yetiştiremediğimiz için giremedi. İnternetimiz bitti. Her şeyden kısarak bilgisayar almıştık. O gün gelmişti."

Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Başka canlar yanmasın. İnternet ücretsiz verilsin. Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti. Sözde bedavaydı.

Öğretmenin 8-10 öğrenciden hiç haberi olmadığını belirttiğine de değinen Mert, “Öğretmen ‘Ne internetleri var ne de EBA’dan şifre aldılar, kayıp çocuklar” dedi. Yüz binlerce öğrenci eğitim alamıyor. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim” diye konuştu.

Daha önce ayrı 2 olay yaşanmıştı

EBA’ya erişimde tablo ağırlaşırken can kayıpları da artmaya başladı. Konya’da bir öğretmen çiftin bebekleri, canlı ders verdikleri sırada balkondan düşerek yaşamını yitirmiş, Maraş’ta da 50 yaşındaki edebiyat öğretmeni Aziz Serin, internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Eğitim Sen: MEB kamusal eğitimden sorumlu

İnternet erişim sorunu ve çocukların gerekli cihazlara sahip olmamasının salgının başından beri devam ettiğine dikkat çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hiçbir adım atılmadı. Bu sorunların hepsi çözülebilirdi. Kamu kaynaklarındaki bütçe öğrencilerimiz için kullanılabilirdi. Yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli ve yeterli önlemler alınabilirdi. Öğrencilerimiz uzaktan eğitime ulaşmakta büyük bir çaba sarf ediyor, bu durum yaşamlarına ilişkin riskler de taşıyor. Eğitimin en temel ilkesi eşitliktir. Kamusal eğitimin ne kadar yaşamsal bir mesele olduğunu her olayda bir kez daha görüyoruz.

"Bütün cihazlar ücretsiz olarak sağlanmalı"

Uzaktan eğitimde öğrencilerimizin ihtiyacı olan bütün cihazlar ücretsiz olarak sağlanmalı, internet erişim sorunu bir an önce çözülmeli. İnternet sınırsız ve ücretsiz olmalı.

Bu sorunların farkında olmasına rağmen Milli Eğitim Bakan ısrarla bir şey yapmıyor. 12 yıllık temel eğitim zorunludur ve Milli Eğitim Bakanlığı bütün öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından sorumludur. Yaşanılan eşitsizliğin giderilmesi için bir an önce adım atmalıdır.”