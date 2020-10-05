Metrobüsler troleybüslere dönüştürebilir İBB tartışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları, metrobüsün troleybüse dönüştürülmesinin gündemde olduğunu söyledi.

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Habertürk muhabiri Esra Boğazlıyan, yolcu kapasitesini iki katına çıkaran yeni metrobüs araçlarının testlerden geçememesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir çalışma başlattığını aktardı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından öğrendiğim bilgiye göre; metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi gündemde" bilgisini veren Boğazlıyan, şöyle devam etti:

'Güçlü bir seçenek'

"Mevcut metrobüs araçlarının büyük bir kısmı 2 milyon km’yi buldu. Bu araçların değişmesi kaçınılmaz. Fakat yeni nesil elektrikli araçların maliyetleri de çok yüksek. İBB, bu nedenle troleybüs seçeneğini de düşünüyor. Metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi için her 1 km’de bir trafo yerleştirilmesi gerekiyor. Şu anda maliyet çalışmaları yapılıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi de güçlü bir seçenek."