Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı bölgesine 3 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.