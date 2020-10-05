BIST 1.156
DOLAR 7,76
EURO 9,11
ALTIN 473,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı bölgesine 3 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Washington'daki Atatürk büstünü Ermeni saldırılarına karşı ABD'liler korudu
'Tavuk döner tartışması' torba teklifle Meclis'e geliyor! Ceza verilecek
Azerbaycan Karabağ'ın ne kadarını aldı? Ermenistan 3 şehri bombaladı işte son harita
Süleyman Soylu: Kaçış yok! Tunceli'de iki çizik daha
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Türkiye’nin NATO’daki varlığını sorgulayın
En fazla yüzde 11,47 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde
Tablet almak için biriktirmişti! Van'da 12 yaşındaki çocuk 36 lirasını bakın nereye yolladı
Washington'daki Atatürk büstünü Ermeni saldırılarına karşı ABD'liler korudu
Uyanış: Büyük Selçuklu dünya çapında ses getirdi
Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler isimleri ve rolleri
Yorumlar