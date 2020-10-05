Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı bölgesine 3 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X26yqY3jnx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020