Azerbaycan Karabağ'ın ne kadarını aldı? Ermenistan 3 şehri bombaladı işte son harita

AZERBAYCAN'ın Karabağ'ı almak için başlattığı mücadelen son dakika haberleri geliyor. Ermenistan sivil yerleşim yerlerine füzelerle saldırdı. Son olarak bir alışveriş merkezi Ermeni ordusunca vuruldu. Azerbaycan şu ana kadar Karabağ'da 22 yerleşim yerini kurtardı.

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Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi. Son dakika haberini Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Sondakika bilgisine göre, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de bir alışveriş merkezinin Ermeni ordu güçlerince vurulduğu bildiriliyor.

Ermeni ordusu: 21 askerimiz daha öldü

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da 21 askerinin daha öldüğünü açıkladı. Ermenistan'ın kayıpları resmi açıklamalara göre yüzlerce.

Ermeniler alışveriş merkezini vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Gence kentindeki bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı. Alışveriş merkezinin görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan Hacıyev, binanın füzelerle hedef alındığını ve can kayıpları olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.

Azerbaycan Karabağ'ın ne kadarını aldı?

Ermenistan Karabağ'da şu ana kadar 22 yerleşim yerini kaybetti. Azerbaycan Ordusu aldığı 12 yerleşim yerine 10 yer daha ekledi. TC Milli Savunma Bakanlığı bu yerleşim yerlerinin listesini yayınladı.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın kurtardığı kentler şöyle sıralandı:

Cebrail, Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Ermenistan'dan tehdit: Savaşı tüm Azerbaycan'a yayarız

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, operasyonlarını Azerbaycan topraklarının tamamına götürme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti. Facebook’tan açıklama yapan Pogosyan, “Artsah’a (Karabağ) karşı gerçekleştirilen büyük çaplı savaşta Azerbaycan yönetimi para karşılığı tutulan teröristleri dahil etti, bunların var olduğu çeşitli uluslararası merkezlerce doğrulandı. Bu da şu anlama geliyor: Durumun zorlaşması, bize terör örgütlerini temizlemek için gelecekteki operasyonlarımızı Azerbaycan topraklarının tamamına yaymaya yönelik meşru hakkı tanıyor” ifadelerini kullandı. Pogosyan, Karabağ’ın bugünlerde ‘hiç abartısız’ uluslararası terörle mücadele etmek zorunda bırakıldığını iddia etti.