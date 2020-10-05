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Mersin'de baskın yapılan ev şaşırttı: Uyuşturucu yetiştirmek için evi laboratuvara çevirmiş

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de uyuşturucu yetiştirmek için evini laboratuvara çeviren şahıs, pes dedirtti. 89 kök ekili Hint keneviri ve 7 parça halinde 110 gram kurutulmuş esrar ele geçirilen evde bir çok aparata da el koyuldu.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yetiştiricileri ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda merkez Yenişehir ilçesinde bir ikamette özel hazırlanmış düzeneklerle Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine yapılan çalışmalarda keneviri yetiştiren ve satan şahsı da belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, evin bir odasının laboratuvar gibi yapıldığı görüldü. Evde yapılan aramada, 89 kök ekili kenevir, 7 parça halinde 110 gram kurutulmuş ve satışa hazır halde esrar, hava akımını sağlamak için vantilatörler, termometreler, klimalar, çeşitli aparatlar ile bitki güçlendirici kimyasallar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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