Adana'da 2 genç kimselere aldırmadan sokak ortasında uçucu madde soludu
ADANA Atatürk Caddesi'nde uçucu madde soluyan ve yürümekte güçlük çeken 2 genç, sokak ortasında birbirine tutunarak ayakta kaldı.
Kentin en işlek bölgelerinden, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen 2 genç, ellerindeki poşet içerisindeki uçucu maddeyi solurken görüntülendi.
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Yanlarından geçen ve etraftaki kimselere aldırış etmeyen 2 gencin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
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Çevredekilerin tedirgin bakışları arasında kontrolsüz şekilde caddeden karşıya geçen iki genç, refüjde birbirlerine tutunarak ayakta durdu.
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Ara sokaklara girerek gözden kaybolan gençlerden bu görüntüler kayda geçti.
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