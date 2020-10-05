Serdar Aziz Beşiktaş formasını giymeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Serdar Aziz, ayrılığın eşiğine geldi. Tecrübeli savunma oyuncusunun Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Transferde tek pürüz Serdar Aziz ile Fenerbahçe arasındaki alacak sorunu.

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Transferde gelenler olduğu kadar birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de son maçta kadroya bile alınmayan Serdar Aziz de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah beyazlı yöneticiler Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Alacak sorununu çözerse Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler. Serdar'ın sarı lacivertli ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz de sarı lacivertli ekipten ayrılmak istiyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusu eğer Fenerbahçe ile arasındaki alacak sorununu çözerse Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.

Tarafların anlaşması durumunda Serdar Aziz gün içerisinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.