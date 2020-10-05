Diyarbakır'da yasak bölgede drone uçuran Pensilvanyalı ABD vatandaşı yakalandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, yasaklı bölgede izinsiz drone uçururken yakalanan ve üzerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Pensilvanya Eyaleti nüfusuna kayıtlı kimlik çıkan şüpheli için istihbarat birimlerine haber verildi. Şüpheli ilk ifadesinde Amerikan ordusuna bağlı uçak firmasında 14 yıl çalıştığını ve bölgenin yasaklı olduğunu bilmediğini söyledi.

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Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz drone uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada dronenin ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığını tespit etti.

Tarihi surları merak etmiş

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

ABD ordusuna bağlı firmada çalışıyormuş

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.