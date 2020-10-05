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DHKP-C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.DHKP-C şüphelisi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Edirne'de terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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