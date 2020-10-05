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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Trump açıklaması: Tüm olasılıklara hazırız

Demirören Haber Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili olarak, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkan Donald Trump’ın sağlığı ile ilgili konuştu. Pompeo yaşanabilecek her türlü olasılığa hazır olunduğunu belirtti.

"Harika bir ruh hali içindeydi"

Pompeo, Trump için "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti" ifadelerini kullandı. 

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