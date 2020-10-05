BIST 1.153
DOLAR 7,75
EURO 9,09
ALTIN 471,28
HABER /  GÜNCEL
ADV Konut Sektöründe Bir İlk Multi Ev!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem; Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. Ayrıca Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararı sunacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek. 

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. 

Koronavirüsle mücadele

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.

Yüz yüze eğitim 

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da köpeklerin bulduğu kafatası olayı! 4 şüpheli gözaltında
Şoför kocasını defalarca aldattı! Dayıları 2 kardeşe tecavüz edip işkence yaptı
Ahmet Hakan Ali Erbaş'a saldıran üç ismi ifşa etti: Utanmaya gerek duymadılar
Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Ebubekir Temur yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
Trump'tan hastane önündeki destekçilerine sürpriz
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan İran'a S-400 satışı açıklaması! Satmaya hazırız
Vergi kaçıranı ihbar edenlere 12.3 milyon TL ödül verildi
Manisa'da 2 otomobil koyun sürüsünü biçti 15 koyun öldü
İzmir'de 30 yıllık polis memuru ölü bulundu 
Manchester United Alex Telles'i bitirdi Galatasaray'a piyango vurdu
Melikşah nasıl öldü kısaca hayatı Melikşah kimdir?
Yorumlar