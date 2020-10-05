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Miami Heat final serisinde siftah yaptı

NBA'de final serisinin üçüncü maçında Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 115-104 mağlup etti. Heat ilk galibiyetini alırken seride durum 2-1'e geldi.

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NBA final serisinde üçüncü maç geride kaldı.

İlk iki maçı kazanarak seride 2-0'ı bulan Los Angeles Lakers, üçüncü maçta Miami Heat'e boyun eğdi. Miami Heat parkeden 115-104 galip ayrılarak serideki ilk galibiyetini aldı.

Miami Heat'in galibiyetinde Jimmy Butler yıldızlaştı. 40 sayı, 13 asist ve 11 ribaund ile oynayan Butler, karşılaşmayı triple-double ile tamamladı. 

Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performans sergilerken Anthony Davis 15 sayı üretti, 5 ribaund ve 3 asist sağladı.

2-1'lik LA Lakers üstünlüğüyle devam eden final serisinin dördüncü maçı 7 Ekim Çarşamba TSİ 04.00'te oynanacak.

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