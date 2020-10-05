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Aston Villa, Liverpool'u darmadağın etti: 7-2

Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Liverpool, rakibine 7-2 mağlup olarak adeta darmadağın oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 4.haftasında Aston Villa, sahasında son şampiyon Liverpool'u konuk etti.

Aston Villa'nın 7 golü 4, 22 ve 39'da Watkins, 66 ve 75'te Grealish, 35'te McGinn ve 55'te Barkley'den geldi. Liverpool'un sayıları ise 33 ve 60'ta Salah'tan geldi.

Liverpool, Arsenal'den sonra (Eylül 1953 | 7-1 Sunderland) İngiltere'de son şampiyon olup bir sonraki sezon kalesinde 7 gol gören ilk ekip oldu. Anfield ekibi ayrıca, 1963'ten bu yana ilk kez kalesinde 7 gol gördü. Liverpool, Nisan 1963'te Tottenham Hotspur'a 7-2 yenilmişti.

Liverpool, bu yenilgiden sonra 9 puanla 5. sırada kaldı. Puanını 9 yapan Aston Villa ise 2. sıraya yükseldi. 

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