Fatih Terim sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek soyunma odasına gitti. Terim, basın toplantısında olay hakkında, "Sahada Galatasaray'a veya bana değil, kendilerine yazık eden bir takım vardı artı futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı ve takımı değil maçı bıraktım, kime tepki gösterdiğim de açık" şeklinde konuştu.

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Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken; açın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek dördüncü hakeme, "Bravo size! Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek sahayı terk etti.

"Kendine yazık eden bir takım vardı"

Terim, maçtan sonraki basın toplantısında, "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin ilk baştaki pozisyonunun haricinde belki girdik ama net pozisyon çok az. Kazanma adına doğru işler yaptığımız söylenemez bugün. Kasımpaşa'yı, hocamızı ve oyuncularını tebrik ediyorum, iyi oynayıp güzel de gol attılar.

Sahada Galatasaray'a veya bana değil, kendilerine yazık eden bir takım vardı artı futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı ve takımı değil maçı bıraktım, kime tepki gösterdiğim de açık.

Tüm mağlubiyetleri bana yorabilirler, tüm kötü gidişi de bana yazabilirler. Ekonominin kötü gidişini de bana bağlayıp borçları da bana yazabilirler ama ben Galatasaraylılık duruşumdan taviz vermeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim.

Benim kimseyi yalnız bıraktığım yok. Antep maçında da başka maçlarda da girdim içeri. Ona karşı, buna karşı diye bir şey yok. Ben Galatasaray'dan öğrendiğim terbiyenin duruşuna devam edeceğim.

Her dakika transfer soruluyor. Ben de bıktım, herkes bıkmıştır. Bugün bu konunun transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum ama sezon içerisinde ve sonunda fikirlerimi ve düşüncelerimi belli etmiştim.

Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak da istemem. Biz şu an itibarıyla bu takımla devam ediyoruz. Mevcutta ne yapabiliriz ona bakacağız. Yorgunluğun altından kalkamadık maalesef. Demek ki perşembe-pazar oynamaya devam etsek işimiz daha da zordu.

Kupaya kadar maçı baştan sona dinamik oynayan bir takım olabiliriz belki. Yarın hayırlısıyla saat bir dolsun, milli ara sonrası inanıyorum ki başka bir Galatasaray olacak, ilk maçlardaki gibi sahada mücadele eden" ifadelerini kullandı.