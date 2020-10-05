Erdoğan'dan çok kritik Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

"Libya ile tam bir dayanışma içerisindeyiz"

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceği ve Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade ettiği belirtildi.

"Her türlü desteği sürdürmeye hazırız"

Kabulde, Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kabule kimler katıldı?

Heyetler arası görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Heyetler arası görüşmelerinin de sona ermesiyle Serrac ve heyeti saat 21.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.