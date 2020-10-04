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Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Yıldırım-7 operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonlarda dün 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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