BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  DÜNYA
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Aliyev halka seslendi! 9 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'a yönelik operasyonda 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin silahlı kuvvetlerinin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da yer alan 9 köyü daha kontrol altına aldıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ’daki temas hattında yer alan 9 köyü daha kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Aliyev, “Ordu, Cebrail şehrinin kontrolünü, ayrıca Cebrail bölgesindeki Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maryan, Çeleken, Taşkesen, Horovlu, Diçal, Mahmudlu ve Caferabad köylerinin kontrolünü ele geçirdi” diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir
Jiletli yankesici Mersin'de yakalandı
Alanyaspor evinde Hatayspor'u gol yağmuruna tuttu
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir anda oldu küle döndü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ermenistan insanlık suçu işliyor
FETÖ firarisi çift, Kahramanmaraş'ta yakalanarak Siirt’e götürüldü
Şanlıurfa'da etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı
Feci olay! Adıyaman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti
Yorumlar