Aliyev halka seslendi! 9 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'a yönelik operasyonda 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin silahlı kuvvetlerinin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da yer alan 9 köyü daha kontrol altına aldıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ’daki temas hattında yer alan 9 köyü daha kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Aliyev, “Ordu, Cebrail şehrinin kontrolünü, ayrıca Cebrail bölgesindeki Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maryan, Çeleken, Taşkesen, Horovlu, Diçal, Mahmudlu ve Caferabad köylerinin kontrolünü ele geçirdi” diye konuştu.

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