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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ermenistan insanlık suçu işliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gence'de sivilleri katleden Ermenistan'ın bu hareketinin insanlık suçu olduğunu söyledi.

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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence şehrinde sivillere saldırdı.

Saldırı sonucu 1 sivil şehit oldu, 4 sivil yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın, Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

"İnsanlık suçudur"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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