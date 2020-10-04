Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı toplumsal bağışıklığın en fazla olduğu ili açıkladı. Koca, kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu söyledi.

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Bilimsel araştırmalar yeni tip koronavirüse karşı sürü bağışıklığını sağlamanın şimdilik mümkün olmadığını ortaya koyarken, Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğu" sorusuna cevap verdi. Fahrettin Koca, Sarıkaya'nın sorusuna 'Adıyaman' yanıtını verdi.

Muharrem Sarıkaya'nın bugün yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Her akşam saat 19.00 civarında Türkiye’deki salgının ve yarattığı etkinin durumunu gösteren tablo nasıl oluşturuluyor? Uzun süredir merak ettiğim soruyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiğimde, verilerin ne denli sağlıklı olduğunu, Türkiye’nin ne denli gelişmiş bir dijital sağlık altyapısına sahip olduğunu önce özetledi.

İl ve ilçelerdeki her veriyi görüyor

Baştan oluşturulan sistemin, salgınla birlikte ne denli önemli bir kolaylık sağladığının da altını çizdi. Koca, cep telefonundan girip bazı illerin ilçelerine kadar ulaştı ve oradaki salgın durumuna yönelik her veriyi anında görme olanağına sahip…

Filyasyon ekiplerinin ne kadar zamanda oraya gittiğini, nasıl bir tıbbi müdahalede bulunduklarını, hangi ilaçları verdiklerinden veriler anında cep telefonuna ulaşıyor.

Ekrana bakıp 'Adıyaman' dedi

Bu aşamada kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğunu soruyorum, ekrandan bakıp, “Adıyaman” yanıtını veriyor. Ancak PSR testi yapan makineye virüs kalıntısı bulaşmış, makinenin kontamine olmuş olabileceğine de dikkat çekiyor, denetim yapılmasını istediğini bildiriyor..."