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Kagawa'dan Zaragoza'ya ayrılık sonrası sert sözler

İspanya 2. Lig'inde Real Zaragoza'nın yollarını ayırdığı Japon futbolcu Shinji Kagawa'dan ayrılık ile ilgi açıklama geldi. Kagawa, 'Zaragoza'nın bu kararını beklemiyordum. Farklı şekilde veda etmek isterdim.' dedi.

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Japon futbolcu Shinji Kagawa, Real Zaragoza'dan ayrılığı ile ilgili konuştu.

Kagawa İspanyol basınına yaptığı açıklamada yeni sezona çok hazır olduğunu ancak kulübün kendisi ile yola devam etmeme kararına sinirlendiğini itiraf etti. Kagawa, "Zaragoza'nın bu kararını beklemiyordum. Farklı şekilde veda etmek isterdim. Sorun ekonomik olsaydı zaten konuşulurdu ama benimle bu konuda konuşulmadı. Bu kararı kabullenmek de benim için zor oldu" diye konuştu.

Zaragoza'da devam etmek istediğini ancak gönderilme kararı nedeniyle kızgın olduğunu söyleyen Kagawa, "Beni istememelerinin sebebini bilmiyorum. Bununla ilgili birşeyler yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Sadece üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon çok etkili olamadığını kabul ettiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, yeni sezona çok hazır hissettiğini ancak sözleşmesini fesh edildiğini söyledi.

Kagawa 2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş forması giymiş, 14 maçta 4 gol 2 asist üretmişti.

Avrupa'da transferin bitmesine kısa bir süre kala boşta kalan Kagawa, geçen sezon Real Zaragoza formasıyla çıktığı toplam 36 maçta 4 gol 2 asist üretmişti.

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