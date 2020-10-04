Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf paylaşılarak, Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Azerbaycan'a destek mesajı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.