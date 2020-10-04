4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri ve resimli mesajları-2020

Her yıl ekim ayında kutlanan Dünya Havyanları Koruma Günü'nde hayvan haklarına dikkat çekmek için çeşitli faaliyetler yapılıyor. Hayvanların maddi kazanç ve eğlence için kullanılmasına tepki için doğan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili mesajları ve sözler haberimizde.

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Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü... Dünya üzerinde kutlanan ve farkındalık yaratmak için birçok faaliyetin yapıldığı 4 Ekim'de amaç hayvan haklarına dikkat çekmek ve hayvanların maddi kazanç ve eğlence aracı olarak görülmesini önlemek. Bu güne özel en güzel 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma günü mesajları haberimizde...

Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu.

Hayvanları Koruma Günü Tarihçesi

Dünya Hayvanları Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı. 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayında ilk Dünya Hayvanları Günü'nü düzenledi. Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik ilk kez 1929'da 4 Ekim'e taşındı. Başlangıçta sadece Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'da kabul gördü. Zimmermann her yıl Dünya Hayvan Gününün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Son olarak, Mayıs 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü evrensel bir gün yapma önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Hayvanları Koruma Günü mesajları: Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.