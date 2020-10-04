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Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, ligin 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak.

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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa:Ramazan Köse, Hadergjonaj,Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Pavelka, Aytaç Kara, Hajradinovic, Varga, Carius

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao

İki takımın eksikleri 

Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Saracchi ile Arda Turan'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da ise Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç sahadaki yerini alamayacak.

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