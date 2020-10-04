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Erivan'daki metro girişinde skandal Ermenistan haritası!

ERMENİSTAN'ın başkenti Erivan'da bir metro girişinde Türkiye topraklarının da dahil edildiği sözde Ermenistan haritası dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a saldıran terör devleti Ermenistan, Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir tokat yedi. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da birçok bölge kurtarıldı.

Ermenistan sadece Dağlık Karabağ'ı değil Türkiye'nin de birçok şehrini işgal amacı güdüyor. Üstelik bu kirli emelini gerçekleştirmek için terör örgütü PKK ile işbirliği bile yapıyor.

Sözde büyük Ermenistan'ı resmi bir politika haline bile getirdi. Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası bunun açık bir şekilde ispatı.

Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz’in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

Abdullah Ağar paylaştı

Eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, sözde büyük Ermenistan haritasını paylaşarak, "Anlıyorsunuz değil mi?" mesajını paylaştı.

Terör örgütü kurdular

Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) adlı terör örgütü 1975 ve 1985 yılları arasında, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil personeli şehit etti.

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