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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital eğitim platformu EBA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de kurularak çok yakında erişime açılacağını açıkladı.

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EBA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kurularak çok yakında erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" dedi.

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