BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  GÜNCEL

Kırıkkale'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken öldü

KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Abone ol

Kırıkkale'de akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Berat A. (18) yönetimindeki 60 TZ 666 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.İ.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre savrulan M.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berat A. ve Burak A. (26) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kırıkkale- Samsun yolunun Ankara yönü bir süreliğine araç geçişine kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fiyatını soran kaçıyor! Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Prof. Dr. Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri:Karbonatlı suyla gargara yapın
Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Donald Trump'tan "yakında döneceğim" mesajı
Günde 10 kez dezenfekte edilecek! Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdiğini duyurdu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ekim 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
PYD'nin sözde Münbiç bölge meclis başkan yardımcısı teslim oldu
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "THY hissesi satma planımız yok"
2 yıllık anlaşma sağlandı! Edinson Cavani Manchester United'a gidiyor
Kütahya'da Gökçeler köyünde karantina kaldırıldı! 19 gün uygulandı
Ürdün'de hükümet istifa etti! Yeni kabine kuruluncaya kadar devam edecek
Filliz Taçbaş Çukur'a geldi hangi rolde oynayacak?
Yorumlar