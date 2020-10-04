BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  SPOR
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Manchester City'ye bir çelme de Leeds United'tan

5-2'lik yenilgiyi üzerinden atamayan Manchester City, öne geçmesine rağmen Leeds United karşılaşmasından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Elland Road’da yoğun yağmur altında oynanan mücadelede 90 dakika sonunda takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Geçen hafta Leicester City’ye sahasında 5-2 yenilen Manchester City, bu maçta 17. dakikada Sterling ile 1-0 öne geçti. Maça yedek başlayan İspanyol forvet Rodrigo, 56. dakikada oyuna girip 3 dakika sonra Leeds United’ın beraberlik golünü kaydetti.

Geride kalan yarım saatlik dilimde Bielsa ve Guardiola’nın hamleleri skoru değiştirmeye yetmedi. Lige yeni yükselen Leeds 4 maç sonunda 7 puana yükselirken, bir maçı eksik olan Manchester City ise 4 puanla haftayı tamamladı.

Manchester City, Arsenal karşısına çıkıyor

Milli aranın ardından Leeds United, sahasında Wolverhampton ile; Manchester City ise Arsenal ile karşılaşacak.

Premier Lig'de zirvenin durumu şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha! ABD Başkanı Donald Trump... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdiğini duyurdu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ekim 2020)
Fenerbahçe - Karagümrük Süper LİG maçı özet ve golleri
Caner Erkin'in formayı yere atması taraftarı kızdırdı
Aliyev'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin ve Kudüs mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da çıkan yangından kahreden haber: 4 yaşındaki çocuk yanarak öldü
Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu
İsrail’de Netanyahu karşıtı protesto: Görevinde kalması ülke için en büyük tehdit...
Burdur'da yaşlı kadın evinde oturur vaziyette ölü bulundu
Sakarya'da para istemeye gittiği akrabasının evinde öldürüldü
Kırmızı Oda Necdet kimdir gerçek adı Necdet ne yaptı?
Yorumlar