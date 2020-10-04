Manchester City'ye bir çelme de Leeds United'tan

5-2'lik yenilgiyi üzerinden atamayan Manchester City, öne geçmesine rağmen Leeds United karşılaşmasından 1-1'lik skorla ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Elland Road’da yoğun yağmur altında oynanan mücadelede 90 dakika sonunda takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Geçen hafta Leicester City’ye sahasında 5-2 yenilen Manchester City, bu maçta 17. dakikada Sterling ile 1-0 öne geçti. Maça yedek başlayan İspanyol forvet Rodrigo, 56. dakikada oyuna girip 3 dakika sonra Leeds United’ın beraberlik golünü kaydetti.

Geride kalan yarım saatlik dilimde Bielsa ve Guardiola’nın hamleleri skoru değiştirmeye yetmedi. Lige yeni yükselen Leeds 4 maç sonunda 7 puana yükselirken, bir maçı eksik olan Manchester City ise 4 puanla haftayı tamamladı.

Manchester City, Arsenal karşısına çıkıyor

Milli aranın ardından Leeds United, sahasında Wolverhampton ile; Manchester City ise Arsenal ile karşılaşacak.

Premier Lig'de zirvenin durumu şöyle: