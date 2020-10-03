BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  DÜNYA
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

İsrail’de Netanyahu karşıtı protesto: Görevinde kalması ülke için en büyük tehdit...

İhlas Haber Ajansı

İSRAİL'de Netanyahu'ya karşı ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen protestolar bugün de sürdü. Düzenlenen protestolarda, Netanyahu'nun koronavirüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçelendiriliyor.

Abone ol

İsrail’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Halk, koronavirüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı ülke genelinde binden fazla gösteri düzenledi. Siyah Bayrak Hareketi olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinde ana caddelere toplanan göstericiler, Netanyahu'ya yaptıkları istifa çağrısını yineledi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda tarihi bir andayız ülkede Netanyahu’ya karşı binden fazla gösteri düzenleniyor." denilerek;

Netanyahu'nun görevinde kalması ülke için en büyük tehdit. Korona krizi Netanyahu istifa edene kadar çözülemeyecek.

Açıklamanın devamında ise "İsrail'i Netanyahu'dan kurtarmak için Bilim ve Teknoloji Bakanı Yizhar Shay ve Stratejik İşler Bakanı Orit Farkash'ı istifa etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dün bir istifa gelmişti

Gösteriler sırasında polis ve eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, şu ana kadar 6 gösterici gözaltına alındı. Öte yandan İsrail salgın nedeniyle ekonomik krizin eşiğine gelirken, Turizm Bakanı Asaf Zamir dün "Devlet çökmek üzere" diyerek istifa etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Vücut uzuvları etrafa saçıldı Kırıkkale'de lüks aracın çarptığı yaya 200 metre sürüklendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan halka seslenişte itiraf: Çok fazla zaiyatımız var
Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Semedo ile anlaştık
Diyanet'ten 'fakirler cennette olacaklar biz onları kıskanacağız' tweetine sert tepki yalan ve iftira
THY hisseleri satılıyor mu Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama
DSÖ, Türkiye'nin salgınla mücadelesini övdü sonra da uyardı: Verileri düzgün raporlayın
Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da yaşlı kadın evinde oturur vaziyette ölü bulundu
Sakarya'da para istemeye gittiği akrabasının evinde öldürüldü
Türkiye Futbol Federasyonu: 3 hakemin koronavirüs testleri pozitif çıktı
Hatay'da kahreden ölüm: Köpekten kaçan bisikletli ölüme yakalandı
Koronavirüse yakalanan Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Kaya hayatını kaybetti
Taha Baran Özbek yaşı kaç aslen nereli Taha Baran Özbek kimdir?
Yorumlar