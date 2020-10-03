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Lefter Küçükandonyadis'in eşinin vefatına ilişkin TFF'den paylaşım

İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, başsağlığı mesajı yayımladı. Milli takımın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle yapılan paylaşımda, duyulan üzüntü dile getirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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