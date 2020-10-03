FETÖ'den aranıyordu, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan F.T., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, daha önce örgütle iltisaklı Fatih Koleji’nde öğretmenlik yapan ve Pak Eğitim İş Sendikası üyesi olan öğretmen F.T., Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan’a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

F.T., işlemlerinin ardından Zonguldak'a gönderildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan F.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.