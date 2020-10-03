BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  YEREL
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde devam eden Yıldırım-7 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, hava kuvvetleri desteği ile yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
THY hisseleri satılıyor mu Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama
DSÖ, Türkiye'nin salgınla mücadelesini övdü sonra da uyardı: Verileri düzgün raporlayın
Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber! Ocak ayında 286 lira artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Biz gider bunu kendimiz yaparız
Trump'ın danışmanı açıkladı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Siirt'te! "10 milyar liralık yatırım yaptık"
Eşini öldüresiye dövüp polise direnen koca tutuklandı
Ahmet Ağaoğlu: MHK sorunu kökten çözülmeli
HES kodu alma e-devlet üzerinden nasıl yapılır?
Zeki Ergezen kimdir neden öldü Zeki Ergezen hayatı
Yorumlar