DSÖ, Türkiye'nin salgınla mücadelesini övdü sonra da uyardı: Verileri düzgün raporlayın

TÜRKİYE vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verileri tartışırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye yönelik uyarı yapıldı. DSÖ, Türkiye'nin de dahil olduğu tüm üye ülkeleri, örgütün rehberi kapsamında veri toplamaya çağırdı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yalnızca semptom gösteren hasta sayılarını açıkladıklarını söylemesi sonrası, Türkiye’de koronavirüs vakalarıyla ilgili tartışma başladı.

DSÖ, Türkiye’nin uyguladığı izolasyonu takdir ederken, tüm üye ülkelere raporlamayla ilgili de kritik bir çağrıda bulundu. Yazılı açıklamada, “Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Covid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. DSÖ, aynı zamanda, konuyla ilgili DSÖ rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır” denildi.

Türkiye test kapasitesini üç katına çıkardı

Açıklamanın devamında, “DSÖ, raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye’nin de dahil olduğu tüm üye ülkelerle görüşmelerini devam ettirmektedir. Covid-19’un durdurulabilmesi için pandemi sürecinde veri paylaşımını daha güçlü hale getirmek ve kanıta dayalı kararları desteklemek amacıyla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ele almak üzere bölgede ülkeleri bir araya getirmeyi planlamaktayız” ifadeleri kullanıldı.

"Virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdir etmekteyiz"

Türkiye’nin test kapasitesini üç katına çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye’nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdir etmektedir. Bu sayede, herhangi bir semptom göstermeyen kişiler de dahil sağlık sisteminin daha fazla insana ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Risk altındaki bireyler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları test açısından önceliklendirilmektedir” yorumu yapıldı.

"Paylaşmaya hazırız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ’nün Türkiye’yi takdir eden açıklaması için teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ Avrupa bölgesinde Covid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye teşekkürler” ifadelerini kullandı.