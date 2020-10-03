BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  DÜNYA
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Trump'ın danışmanı açıkladı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi gizli tutulan danışmanı CNN'e yaptığı açıklamada, 'Bu çok ciddi. Trump'ın yorgun, halsiz ve nefes almakta biraz zorlandığını' belirtti.

Abone ol

Koronavirüs'e yakalandığı açıklandıktan sonra önceki akşam "tedbir amaçlı" hastaneye kaldırılan Trump'ın nefes darlığı çektiği ve halsiz olduğu iddia edildi.

"İşlerin çabuk değişebileceğinden korkuyoruz"

Konuya yakın bir başka kaynak da Beyaz Saray yetkililerin başkanın sağlığından endişe duyduğunu bildirdi. Üst düzey bir hükûmet yetkilisi, "Şimdilik durumu fena değil, ancak işlerin çabuk değişebileceğinden korkuyoruz" diye konuştu.

First Lady'den daha kötü

Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgisi olan bir kaynak da ABD liderinin durumunun First Lady Melania Trump'dan daha kötü olduğunu doğruladı.

Trump, yaşı ve kilosu nedeniyle risk grubunda bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çatı katına şok baskın! FETÖ şüphelileri hücre evdeki gizli bölmede yakalandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak
Kılıçdaroğlu'ndan olay 'YEP' açıklaması: Nimet değil külfet getirecek
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Pınar Gültekin'in katil zanlısı, tutuklanan kardeşine, "Bozulan kokoreçleri yakıyorum" demiş
Sakarya Akyazı eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
Balerin Ceren Özdemir’in ailesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten uyarı: Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir
İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başında açılacak!
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları sıralaması ve kitap özetleri
Yerli ve milli ‘Akıllı Bebek Bezi’ dünyaya açılıyor ABD'den büyük miktarda sipariş aldılar
Anne Kart başvurusu yapma 2020 İBB kaç para?
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı rahat geçti ilerisi için umut verdi
Yorumlar