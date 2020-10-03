Trump'ın danışmanı açıkladı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi gizli tutulan danışmanı CNN'e yaptığı açıklamada, 'Bu çok ciddi. Trump'ın yorgun, halsiz ve nefes almakta biraz zorlandığını' belirtti.

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Koronavirüs'e yakalandığı açıklandıktan sonra önceki akşam "tedbir amaçlı" hastaneye kaldırılan Trump'ın nefes darlığı çektiği ve halsiz olduğu iddia edildi.

"İşlerin çabuk değişebileceğinden korkuyoruz"

Konuya yakın bir başka kaynak da Beyaz Saray yetkililerin başkanın sağlığından endişe duyduğunu bildirdi. Üst düzey bir hükûmet yetkilisi, "Şimdilik durumu fena değil, ancak işlerin çabuk değişebileceğinden korkuyoruz" diye konuştu.

First Lady'den daha kötü

Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgisi olan bir kaynak da ABD liderinin durumunun First Lady Melania Trump'dan daha kötü olduğunu doğruladı.

Trump, yaşı ve kilosu nedeniyle risk grubunda bulunuyor.