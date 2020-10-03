Kırmızı Oda kitap özeti Kırmızı Oda konusu nedir?

TV8 ekranlarında başlayan ve ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizi Kırmızı Oda merak konusu oldu. Yaşanmış olayların canlandırılarak anlatıldığı Kırmızı Oda dizisi psikiyatrist olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmıştır. Peki kimdir Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler?

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Kırmızı Oda yayınlandığı ilk bölüm ile büyük ilgi gördü ve reyting listelerinde adını zirveye yazdırdı. Diziyi izleyen birçok seyirci Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlama sorusunun yanıtını araştırdı. Kırmızı Oda dizisi psikiyatrist olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaşadıklarından, yaptığı seanslardan uyarlama bir dizi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerine uyarlanmıştı.

“Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa ‘KIRMIZI ODA’da ortaya çıkacak.” sloganıyla yola çıkan dizi, her cuma TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Ekran macerasına 4 Eylül’de başlayan Kırmızı Oda’ya konuk oyuncular da dahil oluyor.

Kırmızı Oda hangi kitabın uyarlaması: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir: Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1966’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.

Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT’ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı. 1972’de Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT’den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1977’de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu. 2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak ‘Camdaki Kız’ kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.

Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!