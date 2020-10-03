Okullar ne zaman açılacak 2020 pazartesi başlıyor yeni haber

2020-2021 eğitim yılı yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde. Geçtiğimiz hafta 1. sınıflar okula başlamıştı. 5 Ekim yani pazartesi günü de teknik liseler yüz yüze eğitime başlayacak. Ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

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Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor araştırması milyonlarca öğrencinin gündeminde. Aylar sonra ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula döndü. MEB, 5 Ekim'den itibaren mesleki ve teknik liselerin de yüz yüze uygulamalı eğitime başlayacağını duyurdu.

Yüz yüze eğitim pazartesi günü başlıyor: Uygulama eğitiminin tüm ayrıntılarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını duyuran MEB, eğitim kurumlarında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül tarihinden itibaren başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Ders süresi kaç dakika olacak: Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi, haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

Diğer sınıflar ne zaman okula dönecek: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin birkaç hafta sonra yapılacağını, vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.