Taha Baran Özbek yaşı kaç aslen nereli Taha Baran Özbek kimdir?

TV 8 ekranlarının gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizisi Kırmızı Oda oyuncuları ile merak konusu. Özellikle Kırmızı Oda'da Necdet rolünü oynayan oyuncu performansı ile dillerde. Peki Kırmızı Oda da Meliha'nın eski eşinin ilk karısından olan oğlu Necdet kimdir? Taha Baran Özbek yaşı kaç, hangi dizilerde rol aldı?

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Kırmızı Oda dizisi son günlerin en çok izlenen ve konuşulan dizisi oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizinin oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Peki Kırmızı Oda Necdet kim oynuyor? Meliha'nın eski eşinin ilk karısından olan oğlu Necdet kimdir, kim oynuyor? Kırmızı Oda da Necdet'i genç oyuncu Taha Baran Özbek oynuyor. İşte Taha Baran Özbek hakkında merak edilenler...

Meliha’nın eşi Namık’ın ilk eşinden olan oğludur. Namık ile Meliha arasında yaş farkı olduğundan dolayı, eşini oğlundan kıskanmaktadır. Namık, oğlu ile Meliha arasında bir yakınlaşma olduğundan şüphelenmektedir.

Taha Baran Özbek: Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini Taha Baran Özbek canlandırmaktadır. 1998 doğumlu olan Taha Baran Özbek, Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi.

Taha Baran Özbek rol aldığı diziler

2018 – Dip Dizisi

2018 – Bir Litre Gözyaşı Dizisi

2018 – Bizim Hikaye Dizisi

2019 – Azize Dizisi

2020 – Kırmızı Oda Dizisi