Safer ayının son çarşambası kılınacak namaz hangisi?

Hicri aylardan biri olan Safer ayı 17 Ekim'de sona erecek. Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasında okunacak duaların kabul olduğu rivayet edilir. Peki Safer ayı son çarşambası ne zaman, safer ayının son çarşambası kılınacak namaz kaç rekattır?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonraki ve Rebiüevel ayından önceki ay olan Safer ayı artık yavaş yavaş bitiyor. 17 Ekim'de bitecek olan Safer ayının son çarşambası ise önemli günlerden biri olarak sayılır. Rivayete göre safer ayının son çarşambası edilen dualar ve kılınan nafile namazları kabul edilir. Peki safer ayının son çarşambası hangi gün, hangi ibadetler yapılır?

Muharrem ayından sonra ikinci ay olan safer ayında yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunun yanı sıra bu ayın ilk ve son çarşamba gününün tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. İşte, Safer ayının son çarşamba günü hakkında ayrıntılar...

Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek.

Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü ise 14 Ekim'de idrak edilecek.

Safer ayının son çarşambası kılınacak namaz nasıldır?

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rek’at namaz kılınması; bu namazda her rek’atte bir Fatiha ve on bir İhlâs-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavât-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir. Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

Safer ayında neler yapılmalı: Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayı duası:

Okunuşu: Bi’smi’llahir-rahmani’rrahîm E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’zzamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’sselâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’ssaferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini kıl