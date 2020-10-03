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HABER /  EĞİTİM

MEB'den çok konuşulacak 300 sayfalık 'Şanlıurfa' raporu!

Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Raporu'na göre, Şanlıurfa'da zorunlu eğitim çağındaki 86 bin 121 öğrenci; maddi yetersizlik, evlilik, kızları okutmama, mevsimlik işçilik gibi nedenlerle okulu terk etti.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde maarif müfettişlerine her yıl yaptırdığı ve sonuçları sır gibi saklanan "2020 Yılı Denetim Raporları" tamamlandı. Güneydoğu’da ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde, "Evlilik, mevsimlik işçilik, ailelerin kızları okutmak istememesi, Suriyeli, Afgan ve Iraklı mültecilerin sürekli ülke içinde göçmesi" gibi nedenlerle, yüz binlerce öğrencinin okulu terk ettiği saptandı. Bölgede, kayıtlı 1 milyon öğrencinin okula gitmediği düşünülüyor.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre; Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala’ya da sunulan raporlardan 2020 yılı Şanlıurfa Denetim Raporu dikkat çekti.

300 sayfalık rapor

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil, 13 ilçe ve 2 bin 288 okul denetlendi. 587 bin 355 öğrenciyi kapsayan 2018, 2019 ve 2020 verileri karşılaştırmalı incelendi. 300 sayfalık rapordan bazı tespitler şöyle: "Okul terk nedenlerinin başta gelen sebeplerinin Suriyelilerin ayrılması, mevsimlik işçiler, göçebe yaşayanların çocuklarının eğitim dışına çıkması, ortaöğretim çağında erken evlenmelerden kaynaklandığı anlaşıldı. Şanlıurfa’da zorunlu eğitimde olması gereken 27 bin 750 ilkokul, 27 bin 123 ortaokul ve 31 bin 248 ortaöğretim öğrencisi okul dışında kaldı. E-okul sistemine hiç kaydı yapılmayan çocuklar olduğu saptandı.

Şanlıurfa'da öğretmen açığı var

Rapordan öne çıkan bazı tespitler şu şekilde...

- Birecik'te Suriyeli öğrencilerin evlenerek okulu bırakma sorunu var.

- Haliliye'de, Suriye, Irak ve Afganlılar 3 yıl önce yüzde 68 olan anaokulu okullaşmasını yüzde 29,5'a indirdi.

- Siverek'te LGS'ye giren öğrencilerin yüzde 97'si sınavı kazanamıyor.

- Şanlıurfa'da bin 46 öğretmen açığı var.

- LGS başarısı yüzde 4,5'lere indi.

- YKS'yi 3 yıl önce 100 öğrenciden 24,6'sı kazanıyordu.

- YKS'yi kazanan öğrenci oranı 3 yılda yüzde 11'lere düştü.

- Harran'da 100 öğrenciden 58.4'ü liseye gitmedi.

- Harran'da ortaöğretim okullaşma yüzde 41,6'da kaldı.

- LGS 2020'yi 769 öğrenciden, 3'ü kazandı.

- 2019'daki 17 milyon TL'lik ödenek, 10 milyon TL'ye indi. O da, bitti.

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