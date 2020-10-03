Trump ölürse ne olur? İşte ABD'deki Trump senaryoları

Ayrıca Trump'ın, Demokrat Rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'de Miami'de yapacağı canlı yayın tartışmasına katılıp katılmayacağı da henüz net değil.

O tarihe kadar Trump'ın hastalığı atlatamaması durumunda bu canlı yayın tartışmasının ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği belirtiliyor.