Trump ölürse ne olur? İşte ABD'deki Trump senaryoları
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 yakalanmasının ardından, hastalığın seçim sürecine etkisinin ne olacağı ve Trump'ın durumunun ağırlaşması durumunda neler yaşanabileceği soruları gündeme oturdu.
1- Trump'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, şimdi ne olacak?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı kurallara göre, Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Trump çiftinin kendilerini en az 10 gün süreyle izole etmesi gerekiyor.
2- Trump'ın Kovid-19'a yakalanması seçim sürecini nasıl etkiler?
ABD'de 3 Kasım seçimlerine 1 ay kala Trump'ın Kovid-19'a yakalanması, seçim sürecine ilişkin bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdi.
Trump'ın bugün Florida'da yapacağı seçim mitingi iptal edilirken, ABD Başkanı'nın ilerleyen günlerdeki seçim çalışmalarını fiziksel olarak yapması mümkün gözükmüyor.
Söz konusu mitingleri bugün Kovid-19 testi "negatif" çıkan Mike Pence'in Trump'ın yerine yapabileceği konuşuluyor.
Ayrıca Trump'ın, Demokrat Rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'de Miami'de yapacağı canlı yayın tartışmasına katılıp katılmayacağı da henüz net değil.
O tarihe kadar Trump'ın hastalığı atlatamaması durumunda bu canlı yayın tartışmasının ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği belirtiliyor.